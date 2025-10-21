Logo Tgcom24
Bmw iX1, dalle prealpi al mare con la eDrive20, la "piccolina" dei suv full-electric di Monaco

Abbiamo provato l'entry level dei suv dell'elica, solamente a pila, in un appassionante viaggio dalle prealpi bergamasche al mar Ligure: un itinerario con importanti trasferimenti, tutto rigorosamente "alla spina".

di Fabrizio Filippone
21 Ott 2025 - 15:53
