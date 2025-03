Benevento, gli esorcisti contro Mastella per il Festival delle Streghe

"Mamma mia, non dormirò di notte...". La prende con ironia Clemente Mastella, sindaco di Benevento: non rischierà magari la scomunica, ma la censura dell'Associazione degli Esorcisti è arrivata comunque. Recapitata, non certo su scope volanti, bensì sul sito dell'organismo a cui aderisce un migliaio di sacerdoti specializzati in presenze demoniache. Il Festival delle Streghe, cioè la tre giorni a cavallo dell'equinozio di primavera, dedicata appunto al mito delle streghe del paese, dal sapore di un halloween in salsa beneventana e capace di attrarre 20mila curiosi, non è infatti piaciuta agli eredi di padre Amorth, il più noto tra gli autori dei potenti rituali contro Satana.