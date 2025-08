Benedetta Rossi, dopo essere stata operata per un nodulo alla tiroide, riappare in video sui social. "Ciao, eccomi, sono tornata", dice rivolgendosi ai suoi follower. "La voce sta tornando e ogni giorno va meglio", assicura per poi ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di supporto che le sono stati inviati negli ultimi giorni. "Mi fate sempre commuovere".