Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
IL FUTURO CHE CI ASPETTA

Bella Scienza, una nuova speranza contro i tumori

Sai cosa rende più curabile un tumore? Scaldarlo!

di Claudia Vanni e Marco Martinelli
18 Set 2025 - 21:53
01:41 

Sai cosa rende più curabile un tumore? Scaldarlo! Marco Martinelli e Claudia Vanni ce lo raccontano nel nuovo studio pubblicato su Science, dall’Harvard Medical School: i tumori sono infatti resi maggiormente "trattabili" da una pillola speciale che li "riscalda", inibendo l'enzima OH-1 che tiene bassa l’infiammazione, per schermare la neoplasia dalle difese immunitarie. Attenzione: per ora parliamo di modelli pre-clinici, non è una cura disponibile, servono trial clinici per capire sicurezza, dose e benefici reali nelle persone. Ma è un passo avanti, una notizia di Bella Scienza assolutamente da condividere

bella scienza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri