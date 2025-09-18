Bella Scienza, una nuova speranza contro i tumori

Sai cosa rende più curabile un tumore? Scaldarlo! Marco Martinelli e Claudia Vanni ce lo raccontano nel nuovo studio pubblicato su Science, dall’Harvard Medical School: i tumori sono infatti resi maggiormente "trattabili" da una pillola speciale che li "riscalda", inibendo l'enzima OH-1 che tiene bassa l’infiammazione, per schermare la neoplasia dalle difese immunitarie. Attenzione: per ora parliamo di modelli pre-clinici, non è una cura disponibile, servono trial clinici per capire sicurezza, dose e benefici reali nelle persone. Ma è un passo avanti, una notizia di Bella Scienza assolutamente da condividere