Bella Scienza, un caschetto contro il Parkinson

E se un caschetto a ultrasuoni potesse curare Parkinson o malattie psichiatriche?di Claudia Vanni e Marco Martinelli
E se un caschetto a ultrasuoni potesse curare Parkinson o malattie psichiatriche? Lo studio pubblicato su Nature Communication presenta infatti un elmetto che può stimolare il cervello in profondità: è la prima volta che si va così a fondo, in modo non invasivo. Marco Martinelli e Claudia Vanni ci raccontano come funziona in questa nuova puntata di Bella Scienza.
Si tratta di un sistema avanzato di stimolazione transcranica a ultrasuoni (TUS), composto da tanti piccoli mini-altoparlanti che dirigono le onde in un punto preciso, trasferendo energia e stimolando specifici circuiti, senza bisogno di aprire il cranio e soprattutto senza scaldare troppo o danneggiare i tessuti.
Attenzione: è ricerca, non ancora terapia. Ma sicuramente è una notizia di Bella Scienza, aiutaci a diffonderla, condividila.
