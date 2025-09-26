Logo Tgcom24
Bella Scienza, un caschetto contro il Parkinson

E se un caschetto a ultrasuoni potesse curare Parkinson o malattie psichiatriche?

di Claudia Vanni e Marco Martinelli
26 Set 2025 - 09:10
01:17 

E se un caschetto a ultrasuoni potesse curare Parkinson o malattie psichiatriche? Lo studio pubblicato su Nature Communication presenta infatti un elmetto che può stimolare il cervello in profondità: è la prima volta che si va così a fondo, in modo non invasivo. Marco Martinelli e Claudia Vanni ci raccontano come funziona in questa nuova puntata di Bella Scienza.

Si tratta di un sistema avanzato di stimolazione transcranica a ultrasuoni (TUS), composto da tanti piccoli mini-altoparlanti che dirigono le onde in un punto preciso, trasferendo energia e stimolando specifici circuiti, senza bisogno di aprire il cranio e soprattutto senza scaldare troppo o danneggiare i tessuti. 

Attenzione: è ricerca, non ancora terapia. Ma sicuramente è una notizia di Bella Scienza, aiutaci a diffonderla, condividila. 

