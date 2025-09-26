Bella Scienza, un caschetto contro il Parkinson

E se un caschetto a ultrasuoni potesse curare Parkinson o malattie psichiatriche? Lo studio pubblicato su Nature Communication presenta infatti un elmetto che può stimolare il cervello in profondità: è la prima volta che si va così a fondo, in modo non invasivo. Marco Martinelli e Claudia Vanni ci raccontano come funziona in questa nuova puntata di Bella Scienza.