Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video

Bella Scienza, il cervello si addormenta con un click

Hai problemi a prendere sonno? Un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell'Imperial College di Londra ha scoperto qual è il momento in cui si passa da sveglio ad addormentato

27 Nov 2025 - 12:19
01:20 