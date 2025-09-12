IL FUTURO CHE CI ASPETTA Bella Scienza, cosa rende il cioccolato così buono

Cosa hanno in comune il puzzo di sudore, l'odore di gorgonzola e l'aroma di cioccolato? I batteri e i funghi che li generano. Il sapore del cioccolato ha la sua origine nella fava di cacao, la cui qualità è molto influenzata dai processi che avvengono subito dopo la raccolta, come la fermentazione dei batteri. Lo dimostra lo studio condotto dall'Università britannica di Nottingham, pubblicato sulla rivista Nature Microbiology. Marco Martinelli e Claudia Vanni svelano i dettagli di questo ...