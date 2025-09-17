Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
In Libano

Beirut, la protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali

Ex ufficiali chiedere un aumento degli stipendi e delle indennità vista la crisi del Paese

17 Set 2025 - 19:07
01:28 

Grande protesta a Beirut, capitale del Libano, da parte degli ex ufficiali dell'esercito libanese in pensione: bloccate le principali arterie della città per chiedere un aumento degli stipendi e delle indennità, nel contesto della forte crisi economica che sta colpendo il Paese. I manifestanti si sono radunati davanti all’ufficio del primo ministro e hanno dato fuoco a pneumatici per bloccare le strade verso il centro città. La protesta arriva mentre il Libano è alle prese con gli effetti di un collasso economico iniziato alla fine del 2019.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri