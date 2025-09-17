Beirut, la protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali

Grande protesta a Beirut, capitale del Libano, da parte degli ex ufficiali dell'esercito libanese in pensione: bloccate le principali arterie della città per chiedere un aumento degli stipendi e delle indennità, nel contesto della forte crisi economica che sta colpendo il Paese. I manifestanti si sono radunati davanti all’ufficio del primo ministro e hanno dato fuoco a pneumatici per bloccare le strade verso il centro città. La protesta arriva mentre il Libano è alle prese con gli effetti di un collasso economico iniziato alla fine del 2019.