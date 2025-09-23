Bari, la solidarietà per Gaza vale 73 euro

Il 7 agosto scorso i consiglieri dell'opposizione di centrodestra al comune di Bari propongono di devolvere alla causa del popolo palestinese ben due mensilità delle indennità percepite da sindaco, assessori, consiglieri comunali e municipali e di pubblicare poi l'elenco dei benefattori.

La maggioranza di centrosinistra, uscendo dall'aula, boccia di fatto la proposta. Eppure, appena qualche giorno prima, il sindaco vito leccese aveva consegnato le chiavi della città a francesca albanese, relatrice onu per i territori palestinesi.

Adesso sembra che il centrosinistra, nella seduta del consiglio comunale dei primi d'ottobre, proporrà di rinunciare ai compensi maturati in quel momento. Per farla breve, parliamo di una cifra di 72-96 euro per ciascun eletto; facendo 2 calcoli la donazione dei gettoni di presenza dei 34 consiglieri frutterebbe la somma di 2480 euro e 64 centesimi lordi: tutti da destinare a gaza naturalmente.