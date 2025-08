Bardonecchia, tre cani cadono in un canalone: salvati da guardia di finanza e soccorso alpino

Intervento congiunto della Guardia di Finanza di Torino e del soccorso alpino sulle montagne di Bardonecchia, dove tre cani erano precipitati in un canalone impervio. I militari e il personale CNSAS, allertati dalla proprietaria degli animali, sono riusciti a localizzarli con un drone e a recuperarli con tecniche di cordata. I cani, spaventati ma illesi, sono stati tratti in salvo insieme alla donna e riportati a valle in sicurezza.