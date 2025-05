Bangalore sommersa, le piogge mettono in crisi la capitale tecnologica dell'India

Violente piogge torrenziali hanno colpito Bangalore, cuore tecnologico dell'India, provocando gravi allagamenti in diverse zone della città e causando almeno una vittima. L'evento meteorologico ha riportato alla luce le fragilità infrastrutturali di una metropoli in crescita esponenziale. L'espansione disordinata di quella che è definita la Silicon Valley indiana ha compromesso il naturale deflusso delle acque, con corsi d'acqua interrati o trasformati in discariche, rendendo le inondazioni un problema ricorrente durante la stagione dei monsoni.