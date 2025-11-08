Banche, Patuelli (Abi): "Un 2026 più complesso rispetto ad anni scorsi"

Logo Tgcom24
di Cristiano Puccetti
08 Nov 2025 - 19:40
"In questo quadro un peggioramento è possibile, ma noi siamo a fianco delle imprese". Il presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli disegna gli scenari futuri del settore annunciando un 2026 più complesso per le banche rispetto ai due anni precedenti. Guerre, tensioni internazionali, il rallentamento delle economie di Germania e Francia sono le cause principali. E poi ci sono i dazi: "Più dell'effetto dei dazi è il clima di conflittualità che instaurano" aggiunge. L'associazione bancaria italiana non è soddisfatta della manovra finanziaria, ma ritiene che l'impatto sulle banche sia gestibile. Anche perché il sistema italiano del credito, pronto a chiudere la fase emergenziale delle garanzie post Covid, si conferma molto competitivo: "Banche solide e sanissime sono presupposto per un sempre migliore rating della repubblica italiana" conclude.

