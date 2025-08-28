Logo Tgcom24
LUNGA 3,80 METRI

Balenottera spiaggiata sull'isola di Sylt: abbattuta dopo vani tentativi di salvataggio

L'animale è stato abbattuto da un cacciatore di foche per porre fine alle sue sofferenze

28 Ago 2025 - 15:09
00:42 

L'animale è stato abbattuto da un cacciatore di foche per porre fine alle sue sofferenze

