Awdah Kathaleen, poster in memoria dell'attivista di "No Other Land"

Un manifesto in ricordo di Awdah Kathaleen è stato affisso a Roma dalla street artist Laika. È successo durante una commemorazione pubblica nel quartiere Garbatella della Capitale dell'attivista non violento e insegnante palestinese ucciso da un colono israeliano. Awdah era conosciuto per aver collaborato al documentario vincitore del Premio Oscar "No Other Land". "Ho voluto rendere omaggio a una persona straordinaria che ha difeso la propria terra pagando con la vita", ha dichiarato l'artista.