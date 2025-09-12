Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Il video

Avola, possesso di droga e ricettazione di telefonini: polizia arresta 22enne

Nell'auto dell'uomo sono stati rinvenuti due panetti di hashish e otto cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all'interno di due recipienti in plastica

12 Set 2025 - 11:26
01:05 

Agenti della polizia di Stato, in servizio al commissariato di Avola, hanno arrestato un 22enne per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione di telefonini. I poliziotti hanno fermato l'auto con a bordo il giovane che, durante un rituale posto di controllo, effettuato nei pressi dell'ingresso cittadino, mostrava nervosismo, ragione per la quale è stato sottoposto a un'attenta perquisizione. 

Nella macchina sono stati rinvenuti due panetti di hashish e otto telefoni cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all'interno di due recipienti in plastica. Le modalità di occultamento e la particolare cura con la quale sia la droga che i telefonini erano avvolti con dei panni in spugna ha lasciato agli inquirenti alcuni sospetti sui destinatari finali della "merce" e sulle modalità di consegna. Sono in corso, pertanto, ulteriori approfondimenti investigativi.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri