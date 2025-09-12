Avola, possesso di droga e ricettazione di telefonini: polizia arresta 22enne

Nella macchina sono stati rinvenuti due panetti di hashish e otto telefoni cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all'interno di due recipienti in plastica. Le modalità di occultamento e la particolare cura con la quale sia la droga che i telefonini erano avvolti con dei panni in spugna ha lasciato agli inquirenti alcuni sospetti sui destinatari finali della "merce" e sulle modalità di consegna. Sono in corso, pertanto, ulteriori approfondimenti investigativi.