Avola, possesso di droga e ricettazione di telefonini: polizia arresta 22enne

Nell'auto dell'uomo sono stati rinvenuti due panetti di hashish e otto cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all'interno di due recipienti in plastica
Agenti della polizia di Stato, in servizio al commissariato di Avola, hanno arrestato un 22enne per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione di telefonini. I poliziotti hanno fermato l'auto con a bordo il giovane che, durante un rituale posto di controllo, effettuato nei pressi dell'ingresso cittadino, mostrava nervosismo, ragione per la quale è stato sottoposto a un'attenta perquisizione.
Nella macchina sono stati rinvenuti due panetti di hashish e otto telefoni cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all'interno di due recipienti in plastica. Le modalità di occultamento e la particolare cura con la quale sia la droga che i telefonini erano avvolti con dei panni in spugna ha lasciato agli inquirenti alcuni sospetti sui destinatari finali della "merce" e sulle modalità di consegna. Sono in corso, pertanto, ulteriori approfondimenti investigativi.
Commenti (0)