Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
VERSO IL GRANDE SCHERMO

Avatar: Frontiers of Pandora mostra From the Ashes

La nuova espansione del gioco d'azione di Ubisoft si ricollegherà agli eventi del film Avatar: Fire and Ash.

31 Ott 2025 - 16:40
00:55 