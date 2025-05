Auto sulla folla fuori dallo stadio di Barcellona: diversi feriti

Paura fuori dallo stadio di Barcellona, in Spagna, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Espanyol-Barcellona. Un’auto si è lanciata sulla folla in Avenida Llobregat travolgendo diversi di tifosi diretti allo stadio. La conducente, una 34enne senza precedenti, è stata arrestata. I test per alcol e droga sono risultati negativi. Quindici i feriti, nessuno in gravi condizioni. I Mossos al momento hanno classificato l'accaduto come un incidente.