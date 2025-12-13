Auto, retromarcia Ue su diesel e benzina

"Tutte le tecnologie saranno consentite" anche dopo il 2035, anticipa"Weber, capogruppo del Ppe al parlamento Ue
Bruxelles mette la retromarcia sulla normativa che impone lo stop alla vendita di motori endotermici: "Tutte le tecnologie saranno consentite" anche dopo il 2035, salta il divieto per diesel e benzina. Una svolta clamorosa, confermata da Manfred Weber, capogruppo del Ppe al parlamento Ue, che arriva dopo i numerosi appelli dei costruttori e i segnali forti arrivati dalle mancate vendite del comparto. L'industria europea dell'automotive, indotto compreso, è in ginocchio, i dati sul lavoro mostrano un settore in crisi, mentre le aziende cinesi, nonostante i dazi, si aggiudicano fette di mercato sempre più consistenti. Le conferme potrebbero arrivare la prossima settimana: per le nuove immatricolazioni dal 2035 si andrebbe verso una riduzione del 90% delle emissioni di co2 e non più del 100%.