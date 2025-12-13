Auto, retromarcia Ue su diesel e benzina

Bruxelles mette la retromarcia sulla normativa che impone lo stop alla vendita di motori endotermici: "Tutte le tecnologie saranno consentite" anche dopo il 2035, salta il divieto per diesel e benzina. Una svolta clamorosa, confermata da Manfred Weber, capogruppo del Ppe al parlamento Ue, che arriva dopo i numerosi appelli dei costruttori e i segnali forti arrivati dalle mancate vendite del comparto. L'industria europea dell'automotive, indotto compreso, è in ginocchio, i dati sul lavoro mostrano un settore in crisi, mentre le aziende cinesi, nonostante i dazi, si aggiudicano fette di mercato sempre più consistenti. Le conferme potrebbero arrivare la prossima settimana: per le nuove immatricolazioni dal 2035 si andrebbe verso una riduzione del 90% delle emissioni di co2 e non più del 100%.