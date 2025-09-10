Auto elettriche, norme da rivedere

Pressing degli Stati europei su Bruxelles per rivedere le norme sull'emissione di Co2 che porteranno al blocco della vendita dei motori a benzina e diesel entro il 2035, non basta la flessibilità sulle multe, salate per le imprese che non rispettano le scadenze. "Il futuro dell'auto è elettrico", ribadisce Ursula von der Leyen alla plenaria del parlamento e lancia la sfida: "Proporremo di collaborare con l'industria su una nuova iniziativa per le auto elettriche piccole ed economiche" per competere con il mercato cinese, ha dichiarato. Dal Ppe arrivano pressioni per rivedere le norme in nome della "neutralità tecnologica". Venerdì la presidente ospiterà produttori e gruppi auto nel terzo dialogo strategico sul futuro dell'automotive.