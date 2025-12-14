LE INTERVISTE DI TGCOM24 Autismo: "Neurodivergenza come la biodiversità: risorsa da valorizzare"

Intervistata da Valeria De March, a Tgcom24 la dottoressa Simona Ravera, psicologa e psicoterapeuta, ha co-fondato Autacademy, una realtà che si occupa di inserire e accompagnare nel mondo del lavoro le persone con autismo: "Con i nostri corsi - dice - scopriamo nuovi talenti e li aiutiamo a costruirsi un futuro"