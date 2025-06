Austria, 22enne spara a scuola: 11 morti

Undici morti e una decina di feriti. E' il bilancio della sparatoria avvenuta alla scuola "Borg" a Graz, in Austria. L'autore dell'attacco, un 22enne della città austriaca, ex studente dell'istituto e senza precedenti penali, ha fatto irruzione nell'edificio intorno alle 10. Ha ucciso una ragazza fuori dalla struttura, poi un'insegnante. Successivamente ha aperto il fuoco in due aule - tra cui quella che frequentava prima di ritirarsi- togliendo la vita a quattro studentesse di quinta elementare e a tre ragazzi di terza media. In totale 40 colpi con un fucile da caccia e una pistola, acquistati legalmente poco prima della strage, poi si è tolto la vita in bagno. Non è ancora chiaro il movente dell'attacco, ma secondo le prime indiscrezioni delle autorità, il killer era stato vittima di bullismo.