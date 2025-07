Australia, razzo cade 14 secondi dopo il lancio

Successo a metà per il lancio del primo razzo interamente prodotto da un'azienda privata australiana. Il razzo Eris è rimasto in volo per un totale di 14 secondi prima di impattare con il suolo. Secondo l'azienda costruttrice, la Gilmour Space, è stato un risultato “fisiologico”, dato che si è trattato del primo test per il vettore spaziale. "Sono felice - ha detto Adam Gilmour, fondatore dell'azienda -. Certo avrei preferito restasse più tempo in volo, ma sono già soddisfatto così”.