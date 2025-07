Attivista di "No Other Land" ucciso da un colono in Cisgiordania: la denuncia del regista

Odeh Hadalin, attivista palestinese coinvolto nelle riprese del film-documentario premio Oscar "No Other Land", è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco durante un attacco di un colono israeliano in Cisgiordania. A renderlo noto è il regista israeliano Yuval Abraham, che ha pubblicato un video in cui si vede un uomo sparare: secondo i residenti si tratterebbe di Yinon Levi, già sanzionato da Ue e Stati Uniti.