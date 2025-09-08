Logo Tgcom24
CONFLITTO IN MEDIORIENTE

Attentato su un bus a Gerusalemme: attimi di panico in strada

Attentato su un bus"a Gerusalemme. Alcuni terroristi avrebbero aperto il fuoco dopo essere saliti a bordo."Nelle immagini girate sul posto"si sente il rumore degli spari

08 Set 2025 - 12:27
01:25 
