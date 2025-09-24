Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
AL LARGO DELLA GRECIA

Attacco Flotilla, il racconto di un attivista italiano

Sempre più difficile la navigazione verso Gaza

24 Set 2025 - 16:01
00:36 

La flottiglia di attivisti che cerca di rompere il blocco israeliano di Gaza dice che i droni hanno attaccato le sue barche.  

video evidenza
flotilla

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri