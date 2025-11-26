Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
NUOVO AGGIORNAMENTO

Assassin's Creed Shadows incontra L'Attacco dei Giganti

Un nuovo crossover speciale per il gioco d'azione di Ubisoft.

26 Nov 2025 - 12:00
00:45 