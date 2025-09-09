Logo Tgcom24
NASCOSTA TRA I BOSCHI

Aspromonte, scoperta una piantagione di marijuana nel Reggino

Nei dintorni del sito sono stati rinvenuti strumenti agricoli e pompe idriche, utilizzati per la cura e l'irrigazione delle piante

09 Set 2025 - 14:13
00:32 

Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra i boschi dell'Aspromonte reggino, è stata scoperta e distrutta dai Carabinieri della compagnia di Palmi. Nei dintorni del sito sono stati rinvenuti strumenti agricoli e pompe idriche, utilizzati per la cura e l'irrigazione delle piante, segno di una coltivazione organizzata e attenta. Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di centinaia di migliaia di euro, alimentando il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe.

