TRADIZIONALE EVENTO A MILANO

Artigiano in Fiera 2025: "Il villaggio globale di creatività e qualità"

Tradizionale appuntamento con gli artigiani di tutto il mondo a FieraMilano. Il presidente Antonio Intiglietta: "Aspettiamo un milione di visitatori, l'offerta è quanto mai ampia e internazionale"

08 Dic 2025 - 19:05
04:12 
artigiano in fiera
intiglietta