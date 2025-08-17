Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-Planet

Arte senzaquadro

Il progetto in cui plastica, vetro, cartone e rifiuti diventano risorse che si plasmano in opere d'arte.

17 Ago 2025 - 15:23
02:17 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri