Arriva il Milleproroghe: dalle multe al "bonus giovani", ecco le scadenze rinviate

Prorogato di un anno anche il "bonus donne" e confermati gli incentivi per il Suddi Stefania Scordio
Arriva in Consiglio dei ministri il Milleproroghe di fine anno, 16 articoli che rinviano varie scadenze. C'è lo stop fino a gennaio 2027 all'adeguamento biennale per le multe previste dal Codice della strada, l'estensione al 31 dicembre 2026 del "bonus giovani", con incentivi per le assunzioni stabili degli under 35, nonché la proroga di un anno del "bonus donne". Confermati, inoltre, gli incentivi per imprese e auto-imprenditorialità nelle zone speciali del Sud. Ma non è tutto.