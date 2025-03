Arresto Imamoglu, in migliaia alla manifestazione di Istanbul

Le bandiere sventolano nel distretto di Maltepe, a Istanbul. Migliaia di persone sono arrivate non appena è sorto il sole. Una folla immensa è scesa in piazza nella più grande città della Turchia per chiedere ancora una volta che il sindaco Ekrem Imamoglu - principale oppositore del presidente Erdogan - venga liberato, ma soprattutto per proteggere la democrazia dalla stretta autoritaria del Sultano.