Arrestato il trapper Baby Gang, l'ultimo video sui social: "Nooo, la polizia no"

Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. E' stato portato nel carcere di San Vittore e l'indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia. Le ultime storie su Instagram prima dell'arresto lo ritraggono mentre sale sul palco a Rho, ospite del concerto di Emis Killa. Poi un video in cui, al buio, è illuminato solo dai lampeggianti blu mentre in audio si sente una voce che dice: "Nooo, la polizia no".