Arrestato Baby Gang, le immagini della perquisizione al trapper

È stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa il trapper Baby Gang, nome d'arte di Mouhib Zaccaria, arrestato a Milano dai Carabinieri di Lecco nel corso di un'operazione che ha sgominato una rete criminale attiva nel traffico di armi e cocaina. Successivamente nella sua abitazione sono state scoperte altre due pistole clandestine. Con lui sono finiti in carcere quattro membri della famiglia Hetem, mentre altri due indagati sono stati colpiti da misure restrittive.