Il video della body cam di un agente di polizia mostra i drammatici istanti del salvataggio di una donna rimasta intrappolata nella sua auto in fiamme dopo un incidente con un altro veicolo. E’ accaduto a Goodyear, cittadina dell’Arizona: il poliziotto eroe è rimasto ustionato e la donna è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita..