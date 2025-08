Arizona, aereo da trasporto medico si schianta e prende fuoco: 4 morti

Un aereo da trasporto medico si è schiantato e ha preso fuoco nella Nazione Navajo, nell'Arizona settentrionale, causando la morte di quattro persone. L'incidente, che ha coinvolto la compagnia aerea CSI Aviation di Albuquerque, nel New Mexico, è avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Chinle, circa 483 chilometri a nord-est di Phoenix. Le persone a bordo erano personale medico in viaggio verso l'Indian Health Service Hospital di Chinle per prelevare un paziente che necessitava di cure intensive. Il Beechcraft 300, che sarebbe dovuto ripartire per Albuquerque, si è schiantato nel primo pomeriggio di martedì 5 agosto durante l'atterraggio all'aeroporto. Non è ancora nota la causa dell'incidente.