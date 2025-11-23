Arisa canta "Senza paura" in ricordo di Ornella Vanoni

Arisa è stata tra le prime a raggiungere la camera ardente allestita al Teatro Piccolo di Milano. "La ricorderò sempre, per me è stata una guida. - ha dichiarato - Ha avuto una vita generosa, ha fatto del bene a tutti sia con la sua musica che con la sua persona. Grazie di cuore Ornella di essere stata qui con noi. La canzone che amo di più? La prima che ho cantato: Senza paura" e subito ha iniziato a canticchiarla.