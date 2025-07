Momenti di paura in un parco divertimenti a Taif, in Arabia Saudita, dove la giostra "360 gradi" si è spezzata improvvisamente durante il funzionamento, mentre le persone che vi erano salite erano sospese a mezz'aria. Il bilancio è di 23 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Tra i coinvolti anche diversi bambini.