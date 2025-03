Apre ufficialmente il Carnevale a Rio de Janeiro

Il Carnevale di Rio de Janeiro ha preso ufficialmente il via con la consegna delle chiavi della città a Re Momo, il custode di una delle feste più iconiche al mondo. Il monarca carioca ha ricevuto le chiavi dal sindaco di Rio Eduardo Paes, in una cerimonia simbolica al Palazzo di Città, che si è riempito di samba e colori, nel prologo dei festeggiamenti, che dureranno fino a martedì. Nel ricevere le chiami Momo ha dichiarato "aperto il Carnevale 2025". Quest'anno la maggior parte delle dodici scuole di samba, che gareggeranno da domenica a martedì nella famosa parata al Sambodromo Sapucai disegnato da Oscar Nyemeier, onoreranno Oxum e altre divinità della tradizione africana Candomblé e Umbanda note come orixas. Migliaia di spettatori acclameranno così i miti e i rituali arrivati in Brasile con le navi che trasportarono cinque milioni di schiavi africani.