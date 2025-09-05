Approvato il Decreto flussi, sarà più facile assumere colf o badanti straniere

Il Governo ha deciso di aprire le frontiere a badanti e operatori per l'assistenza familiare o sociosanitaria. È una delle novità introdotte dal decreto licenziato ieri dal Consiglio dei ministri: una serie di meccanismi di controllo e di verifica volti a coniugare il fabbisogno crescente di servizi di cura con il rafforzamento delle garanzie per i lavoratori stranieri. Per persone con più di 80 anni o con disabilità sarà dunque più facile assumere colf o badanti straniere, che potranno entrare nel nostro Paese al di fuori del sistema delle quote. Ma per i primi 12 mesi, eventuali cambi dovranno essere autorizzati dagli ispettori del lavoro. Ma non è l'unica novità: il decreto introduce meccanismi per snellire l'iter dei rapporti di lavoro, con moduli da compilare sul portale del ministero dell'interno e semplificazioni per il rilascio.