Anziano muore per difendere il suo terreno da un rogo doloso: il video che incastra il piromane

È stato colto da un infarto fulminante Pasquale Dello Iacono, 74 anni, mentre cercava di impedire, insieme ai Vigili del Fuoco e ai volontari, che le fiamme distruggessero il suo terreno agricolo a Montemiletto, in provincia di Avellino. L’uomo è tornato a casa stremato dopo aver fronteggiato un rogo doloso. Nonostante l’intervento tempestivo, l’anziano è deceduto nella sua abitazione. Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato un 58enne residente nel vicino comune di Montefalcione, ritenuto responsabile dell’incendio. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre preparava gli inneschi e appiccava le fiamme alle sterpaglie lungo la strada. Il vasto incendio ha distrutto diversi ettari di bosco e circa 130 alberi di ulivo.