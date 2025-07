Anziani derubati nei supermercati, arrestate tre persone: ecco come agivano

Arrivavano dalla Bulgaria con auto a noleggio, colpivano in rapida sequenza supermercati in diverse città italiane e tornavano in patria in giornata. La polizia di Pordenone ha arrestato tre cittadini bulgari – un uomo e due donne – ritenuti responsabili di furti seriali commessi tra Italia e Austria, in particolare nei supermercati ai danni di anziani. L’indagine è partita dopo la denuncia di una donna di 79 anni, derubata il 19 gennaio in un supermercato di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Nella stessa giornata il gruppo aveva già messo a segno altri tre colpi simili tra Udine e Pordenone. Decisive per incastrare la banda le intercettazioni, l’analisi dei Gps e le testimonianze raccolte.