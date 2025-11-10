Antarctic Clock Golf Championship 2025

Il golf "agonistico" alla ricerca di nuove frontiere
Domenica 9 novembre 2025 si è giocato il primo "Antarctic Clock Golf Championship": con temperature intorno ai –15 gradi e raffiche di vento tagliente, una dozzina di golfisti – tra professionisti, amateur e curiosi – hanno affrontato un campo improvvisato sulla superficie ghiacciata. A vincere è stato Oliver Wang, dalla Cina.
Per garantire equità, tutti i partecipanti hanno usato lo stesso attrezzo: il Q Club, il primo bastone da golf adattabile in grado di funzionare sia come wedge che come putter.