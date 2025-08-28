Anne Hathaway cade sul set de "Il diavolo veste Prada 2": il tacco si rompe sulle scale

Durante le riprese del sequel de "Il diavolo veste Prada", Anne Hathaway è caduta da una scalinata sul set di New York a causa della rottura del tacco di una scarpa. Le immagini mostrano l'attrice a terra prima di rialzarsi e tranquillizzare la troupe, senza riportare ferite. Hathaway torna nei panni di Andy Sachs, affiancata da Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. Nel cast anche nuove presenze come Lucy Liu e Kenneth Branagh.