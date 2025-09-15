Anna Tatangelo svela il sesso del suo secondo figlio

Intervistata a “Verissimo” da Silvia Toffanin, Anna Tatangelo annuncia in diretta che è incinta di una femminuccia che si chiamerà Beatrice. “C’è lo zampino della mia mamma”, dice la cantante, raccontando che per anni non era riuscita a dare una sorellina (o un fratellino) al suo primo figlio, Andrea, per una serie di circostanze esterne. Oggi invece è al 6° mese di gravidanza e attende con gioia la sua “principessa”.