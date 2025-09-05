Anna Foglietta bloccata dai carabinieri a Venezia: manifestava per Gaza

I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell'approdo all'Excelsior, la lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist, "We Are Coming", a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sulla lancia è stata sventolata anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera. "O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", dice Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della Flotilla in partenza per Gaza la sua sua nuova opera, Sumud. Per Anna Foglietta "l'arte oggi è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla".