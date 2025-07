Angurie e meloni lasciati marcire, perché agli agricoltori non conviene più raccoglierli

Angurie e meloni incolti, lasciati marcire e bruciati dal sole. È una distesa spettrale quella delle campagne del brindisino, in Puglia. I prezzi delle quotazioni crollano, le speculazioni aumentano, i cambiamenti climatici peggiorano la situazione e agli agricoltori non conviene più raccogliere. Un danno incalcolabile per l'agricoltura pugliese, colpita nelle ultime settimane anche da una forte siccità.