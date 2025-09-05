Logo Tgcom24
Angelina Mango torna sul palco: la sorpresa al concerto di Olly

Si era ritirata dalle scene lo scorso autunno a causa di un problema di salute

05 Set 2025 - 10:15
01:24 

Angelina Mango è tornata a esibirsi dal vivo. La vincitrice di Sanremo 2024 è salita a sorpresa sul palco dell’Ippodromo di Milano durante il concerto di Olly. Nel corso della serata del 4 settembre, l’artista genovese ha iniziato a intonare "Per due come noi" e, inaspettatamente, al suo fianco è comparsa Angelina Mango, che ha duettato con lui davanti a migliaia di fan. "Mi siete mancati da morire", ha detto lei visibilmente emozionata.

