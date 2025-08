Angela Caloisi e Paolo Crivellin da Uomini e Donne alle nozze, il discorso di lei in lacrime

Fiori d'arancio per Angela Caloisi e Paolo Crivellin. La coppia ha pronunciato il fatidico "sì" in Toscana, coronando una storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. I due, infatti, si erano conosciuti nel 2018 durante il dating show di Canale 5. Davanti ai loro invitati, al momento del discorso, l'ex corteggiatrice ha commosso tutti quando, in lacrime, ha rivelato al marito: "Prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, sei stato la mia luce".