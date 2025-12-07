Logo Tgcom24
una storia italiana

Andrea Boi, l'artista delle bacchette

Un lavoro artigianale e su misura

07 Dic 2025 - 20:31
01:34 

Le bacchette da direttore d'orchestra di Andrea Boi sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Un lavoro artigianale e su misura per chi le commissiona, ognuna diversa dall'altra. Ad accomunarle ci sono soltanto i materiali con le quali vengono realizzate.

firenze