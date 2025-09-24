Andrea Bocelli si racconta nel film "Because I Believe"

Andrea Bocelli si racconta, intimo e inedito. Nel film "Because I Believe" nei cinema di tutto il mondo, in Italia fino a mercoledì, parla – per la prima volta- di sé: nella vita di tutti i giorni, nel dietro le quinte della sua straordinaria carriera. La regista Cosima Spender ha raccolto diversi filmati d’archivio e lo ha seguito nei suoi luoghi del cuore. L’amore per la famiglia, gli animali, gli scacchi, la squadra del cuore. Non dimenticando i momenti difficili, e quelli che gli hanno cambiato la vita.